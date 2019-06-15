لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية بالنواب تحذر من عواقب تصريحات “صنع الله” على إنتاج النفط

طبرق-العنوان

استنكرت لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب الليبي اليوم السبت، تصريحات مصطفى صنع الله بخصوص الأوضاع الأمنية في ميناء رأس لانوف وتهديده بسحب العاملين بالميناء النفطي.

وأوضحت اللجنة، في بيان أطلعت عليه العنوان أن “تصريحات صنع الله تعد سابقة خطيرة”، محذرة من عواقب وانعكاسات ذلك على إنتاج النفط مصدر دخل الليبيين الوحيد وتأثيره على الاقتصاد الوطني.

وأضاف البيان، “إن ما ورد في تصريح مصطفى صنع الله يعد تجاهل مجهودات الجيش الذي عمل على تأمين الموانئ والحقول النفطية”.

وأكد البيان، أن”الجيش الوطني حريص على سلامة قطاع النفط وخير دليل على ذلك استمرار وتزايد الكميات المنتجة من النفط”.

وحملت اللجنة في بيانها، حكومة الوفاق والمجموعات المسلحة مسؤولية أي تصعيد يطال موانئ وحقول النفط.

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