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الوضع في طرابلس على رأس لقاء معيتيق والوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إلتقى عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق أمس الجمعة الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أندرو موريسون وسفير دولة بريطانيا لدى ليبيا مارتن رينولد.

اللقاء تركز وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي حول ما وصفه معيتيق بـ”العدوان على مدينة طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) والأضرار التي لحقت بالمدينة.

وأكد الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسفير دولة بريطانيا لدى ليبيا استمرار دعم الحكومة البريطانية للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق بحسب المصدر.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • انظروا للفرق بين معتيقة ومعتيق معتيقة مواطنة بسيطة استشهدت وهى تبيع الخضروات فى احد الغارات الامريكية فتم تخليد اسمها على هذا المطار ودخلت التاريخ من اوسع ابوابه رحمها الله اما معتيق فتيس مصراطى كثير الكذب بسرعة 120 كذبة فى الدقيقة باع نفسه للشيطان وعميل خسيس لاعداء ليبيا فى تركيا وقطر والاحتلال الايطالى والانجلبزى حيث لم ينسا خروجهم من ليبيا رغم انفهما من قبل على يد الجيش الوطنى لهذا يريدان العودة من الجديد بالتعاون مع الخونة والمليشيات الارهابية ووجدوا ضالتهم فى هذا الخسيس اللوطى المصراطى الذى دخل التاريخ من اوسخ ابوابه باب الخسة والعمالة والندالة لعنه الله هو واخوانه النفلسين اسمع من يردد امين من الليبيين الطيبين امين امين يارب العالمين

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