الوضع في طرابلس على رأس لقاء معيتيق والوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

ليبيا – إلتقى عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق أمس الجمعة الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أندرو موريسون وسفير دولة بريطانيا لدى ليبيا مارتن رينولد.

اللقاء تركز وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي حول ما وصفه معيتيق بـ”العدوان على مدينة طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) والأضرار التي لحقت بالمدينة.

وأكد الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسفير دولة بريطانيا لدى ليبيا استمرار دعم الحكومة البريطانية للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق بحسب المصدر.

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