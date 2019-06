المتوسط:

تمكن مكتب المدينة القديمة التابع للإدارة العامة للدعم المركزي بطرابلس، من القبض على أحد مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بعد كمين محكم من قبل تحريات المكتب.

وأشار بيان صادر عن وزارة داخلية الوفاق، إلى أنه تم اتخاذ كافة

الإجراءات القانونية حياله، في الوقت الذي تم فيه إحالته للنيابة العامة.

