الوطنية للنفط تغيث مدينة غات

أشرفت المؤسسة الوطنية للنفط وشركتي مليتة للنفط والغاز وأكاكوس للعمليات على نقل فرق الطوارئ إلى مدينة غات للمشاركة في جهود إغاثة المتضررين فيها.

ووفر مكتب التنمية المستدامة بشركة أكاكوس جرافتين لحفر قنوات جديدة بهدف تغيير مسار السيول بعيدا عن المناطق السكنية فيما قامت شركة مليتة بتجهيز وتوزيع قافلة مساعدات غذائية للسكان المحليين ومؤازرتهم بعد تعرضهم للضرر بسبب الفيضانات المدمرة التي تعرضت لها مدينتهم خلال الفترة الأخيرة.

وخصصت المؤسسة مبلغا ماليا لتجهيز قافلة مساعدات أخرى من المؤمل أن تصل خلال اليومين المقبلين وتتضمن سيارة شفط المياه لتجفيف مياه الفيضانات ومواد أساسية لصالح المجلس البلدي المحلي وجمعية الهلال الأحمر لإنشاء ودعم ما لا يقل عن مخيمين للنازحين تلبي احتياجات ما يقارب 450 شخصا من مدينتي غات وتهالة.

هذا وتتضمن قافلة المساعدات 4 مولدات كهربائية لتزويد المخيمين بالكهرباء بشكل كامل وعدد كبير من الخيم ولوازم المبيت وصناديق اللوازم الصحية.

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