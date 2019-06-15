الليبية لحقوق الإنسان تطالب بالقبض على المتورطين في الاعتداء على الأجنف

قالت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، إن الاعتداء المسلح والضرب والسطو والتهديد بالقتل الذي تعرض له الدكتور أبو بكر الأجنف، جريمة جنائية متكاملة الأركان، تتحمل مسؤوليتها كل الأجهزة الأمنية بطرابلس.

وأكدت المنظمة في بيان إدانة لها، أن هذا العمل الإجرامي جاء عقب تدفق العصابات الإجرامية على طرابلس، التي جاءت تحت ذريعة حماية العاصمة على حد وصفها، مشيرة إلى أن الاعتداء يعد دعوة صريحة لمغادرة وتهجير كل الأطباء والمتخصصين من أرض الوطن.

هذا وطالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان النائب العام بفتح تحقيق في هذه الواقعة، والقبض على الجناة، وحماية المواطنين من تغول المليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية، بحسب المنظمة.

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