الليبية لحقوق الإنسان: ندين بشدة اعتداء المليشيات في طرابلس على الدكتور الأجنف

ليبيا – دانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بشدة الإعتداء المسلح والضرب والتهديد بالقتل والسطو الذي تعرض له الدكتور ابوبكر الأحنف استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.

المنظمة أوضحت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه “بعد ما أنهي الدكتور عدد من العمليات الجراحية والتي تكللت بإنقاذ حياة 3 مرضى قلب بمصحة الاماني بحي الأندلس حسب ما قاله وهو بغرفة العناية الفائقة بالنص حيث تعرض للسطو والضرب والتهديد بالقتل وسرقة كل مدخراته من قبل شخصين وتم ربطه واحتجازه بحجرة وهو بحالة حرجة”.

وإعتبرت المنظمة أن هذا العمل يعد إجرامي وإنتهاك صارخ لحقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة والأمن والعمل وجريمة جنائية ، مكتملة الاركان يتحمل مسؤوليتها كل الأجهزة الأمنية والضبطية داخل مدينة طرابلس.



وأكدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان على أن هذا العمل جاء بعد تدفق العصابات الإجرامية للعاصمة طرابلس تحت ذريعة حماية العاصمة وإطلاق العنان لها من قبل حكومة الوفاق في النهب والسطو والاجرام في المناطق المهجرة من السكان بسبب الاشتباكات وكذلك في كل الأماكن التي تمتد إليها نفوذها بحجة الدفاع عن طرابلس.



المنظمة أشارت إلى أن هذا العمل هو دعوة صريحة لمغادرة وتهجير كل الأطباء والمتخصصين والخبرات أرض الوطن والبحث علي العمل بأمان بالخارج، مطالبةً النائب العام بفتح تحقيق في هذه الواقعة وإلقاء القبض علي الجناة ومحاسبتهم وكل الأجهزة الأمنية والضبطية القيام بدورها في حماية المواطنين من تغول وانفلات المليشيات المسلحة والعصابات الاجرامية في كل المدن الليبية خاصة العاصمة.

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