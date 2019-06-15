الإيقاع بتشكيل إجرامي في المدينة القديمة

استطاعت العناصر التابعة لمكتب المدينة القديمة في العاصمة طرابلس التابع للإدارة العامة للدعم المركزي القبض على أعضاء شبكة إجرامية.

وأشار بيان صحفي مقتضب صادر عن داخلية الوفاق إلى التمكن من الإيقاع بعناصر هذا التشكيل المؤلف من رجلين وامرأتين بعد استحصال إذن من النيابة العامة.

وأضاف البيان أن عملية القبض تمت بعد مداهمة وكر الفساد لهذه الشبكة التي تمارس الدعارة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وشدد البيان على إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

إلى ذلك تمكن مكتب المدينة القديمة التابع للإدارة العامة للدعم المركزي أيضا من القبض على مروج مخدرات ومؤثرات عقلية من خلال كمين محكم من قبل تحريات المكتب ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

يشار إلى أن العديد من الشبكات الإجرامية تستغل حالة عدم الاستقرار الأمني في العاصمة طرابلس لممارسة نشاطاتها المختلفة الهادفة إلى زعزعة أمن المواطنين واستهداف حياتهم اليومية.

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