“راس لانوف”: لا توجد أي اضطرابات أمنية داخل الشركة

أفادت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، بأنها لم تتعرض لأي اضطرابات أمنية طيلة الفترة الماضية، ولم تفرض على إدارة الشركة تنفيذ أي طلب أو إصدار أي قرار بقوة السلاح.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة شعبان بسيسو، إلى أن الشركة تعقد اجتماعات بشكل دوري مع الجهات الأمنية والعسكرية لمناقشة مسائل الحماية والتأمين في ظل التعاون المشترك، مشيرا إلى أن إدارة الشركة لن تتأخر في إبلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة في حال حدوث أي خرق أمني.

ولفت بسيسو، إلى أنه يرفض ما وصفه بالتشكيك في المبادئ والمواقف ونشر المغالطات، والمزايدة في الوقوف في صف الوطن في كل المجالات العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية.

