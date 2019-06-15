طقس ليبيا ليوم السبت

أعلن موقع طقس ليبيا توقعاته للحالة الجوية لهذا اليوم السبت والتي تضمنت استمرار موجة الحر التي تتأثر بها أغلب مناطق البلاد هذه الأيام.

وأضاف الموقع في نشرته اليومية لحالة الطقس أن يوم غد الأحد سيشهد اعتدالا تدريجيا بداية في المناطق الساحلية والشمال الغربي والخليج بما فيها العاصمة طرابلس مؤكدا أن درجات الحرارة تراوحت بين الـ28 والـ31 درجة مئوية في بالسواحل وبين الـ34 والـ42 درجة مئوية في الدواخل والمرتفعات.

وفي الشمال الشرقي بما فيه مدينة بنغازي ستتراوح الحرارة بين الـ26والـ32 درجة مئوية بالسواحل وما بين الـ36 والـ40 في الدواخل.

وفي الجنوب ومدينة سبها ستتراوح درجات الحرارة بين الـ38 والـ43 درجة مئوية.

فيما تبقى الأجواء صيفية حارة بمعظم المناطق يوم غد الأحد ليبدأ في ذات الوقت انخفاض في درجات الحرارة في أغلب مناطق الشمال سواء الغربي أو الشرقي ويكون تدريجيا إذ تبقى الأجواء صيفية ولكن أفضل من الأيام السابقة.

وأشار البيان إلى استمرار تأثير الكتل الهوائية الصحراوية بشكل قوي على ليييا فيما يكون تراجعها بطيئا وتدريجيا وتستمر الحرارة مرتفعة بشكل ملحوظ وكبير بغالبية مناطق الوسط والجنوب.

وتوقع الموقع مبدئيا وعلى المدى البعيد قدوم كتل هوائية معتدلة تؤثر على ليبيا في نهاية الأسبوع الحالي.

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