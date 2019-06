المتوسط:

أفادت الأمم المتحدة، بأن الفيضانات الغزيرة جنوب غرب ليبيا تسببت في نزوح أكثر من 4 آلاف شخص، كما أنها أثرت على أكثر من عشرين ألفا منذ أواخر مايو الماضي.

ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي، إلى زيارة بعثة مشتركة للأمم المتحدة إلى مدينة غات لدراسة تأثير الفيضانات على المجتمع المحلي وتحديد المساعدة التي لا تزال بحاجة إليها.

