تحمل مهاجرين أنقذوا قبالة ليبيا.. سالفيني: «سي ووتش» لن ترسو في إيطاليا

رفض نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني رسو سفينة «سي ووتش» التي تحمل على متنها 52 مهاجرًا أنقذوا قبالة ليبيا في الموانئ الإيطالية، مؤكدًا أنها «خارجة عن القانون،ولن تفرغ مهاجريها في إيطاليا».

وأضاف سالفيني في تصريحات على هامش مؤتمر في مدينة «كاتوليكا» الجمعة، أنها «تروح وتجيء، وقد أظهرت للمرة الألف أنها تعمل خارج نطاق القانون، أتساءل لماذا لم يؤكد شخص ما في النيابة العامة مصادرة السفينة؟ ولم يمض قدماً في التحقيقات بشأنها؟، لأنه يبدو واضحًا لي أنها لا تحترم القانون، وتفضل المتاجرين بالبشر في الواقع»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وأشار وزير الداخلية الإيطالي إلى أنه «في عرض البحر، هناك كل الأدوات والوسائل التشريعية اللازمة لمنع مساعدي المتاجرين بالبشر هؤلاء من الوصول إلى إيطاليا»، موضحًا أن «المنظمة غير الحكومية نفسها، طلبت من ليبيا أن تدلها على مرفأ ما، وربما كانت تظن بأن أحداً لن يرد عليها من طرابلس، إلا أنها تلقت رداً، وإن كانت قد طلبت ميناءً في ليبيا وحظيت به، فعليها الذهاب إلى ليبيا».

وأكد زعيم حزب الرابطة أن «رجال سي ووتش من المؤكد أنهم لن يصلوا إلى إيطاليا لأنهم لا يظنون بأنني أحمق، ولأنهم يستخدمون البشر لمصالح وضيعة سياسية، أو لا أعلم إن كانت اقتصادية».

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