الوطنية للتعليم التقني ترسل قافلة مساعدات لغات

قامت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الجمعة بتسيير قافلة مساعدة لمدينة غات محملة بعدد من وسائل الإيضاح (السبورات) ومقاعد دراسية وقرطاسية متكاملة، بالإضافة لمواد تشغيلية للمؤسسات التعليمية والتقنية والفنية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه أشرف على انطلاق القافلة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية طارق البي والذي أكد بأن الهيئة لن تتأخر عن أداء واجبها تجاه أي مدينة أو منطقة أو قرية ليبية تحتاج للمساعدة ، كما أن الهيئة تحاول من خلال هذه القافلة التخفيف على الطلبة المتضررين جراء السيول والفيضانات.

من جهته قال رئيس قسم المخازن بالهيئة عبدالهادي زريبة”إن هذه الشحنة تأتي ضمن جسر المساعدات المقدمة لأهل غات لرفع المعاناة عن المتضررين من السيول والفيضانات التي حلت بالمدينة خلال المدة الماضية.

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