ليبيا تشارك في اجتماع وزاري للبحث العلمي في إيطاليا

شارك وفد وزارة التعليم في الاجتماع الوزاري الرابع للبحث العلمي والابتكار والتعليم العالي للدول الأعضاء في حوار 5 + 5 بمنتدى غرب المتوسط الذي عقد بالعاصمة الإيطالية روما.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن مدير مكتب التعاون الدولي سلطان عبدالنبي التقى على هامش الاجتماع مع المستشار الدبلوماسي لوزير التعليم الإيطالي “روماندو دي لاردونا” لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتعليم التقني .

وبحث الجانبان خلال اللقاء تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم، بالإضافة إلى اتفاقية اعتماد ومعادلة الشهائد التعليمية الليبية لدى الجامعات الايطالية، والمنح الدراسية المتبادلة كما تم خلال اللقاء مناقشة ملف تعليم اللغة الإيطالية كلغة اختيارية بمرحلة التعليم الثانوي، واتفق الطرفات على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالخصوص.

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