بعد خسائر فادحة.. الجيش الليبي يؤكد: قوات مصراتة تحاول الفرار من طرابلس

أعلن الحيش الوطني الليبي، السبت، أن قوات مصراتة في نقاشات حادّة بين العودة لمدينتها أو البقاء في محاور القتال في طرابلس، خوفا من الهجوم عليها في معاقلها بمصراتة.

وقال الجيش، في بيان وصل “العين الإخبارية” نسخة منه: “قوات مصراتة في نقاشات حادّة بين العودة لمدينتها أو البقاء في المحاور، خوفا من غلق الجيش الطريق الساحلي والهجوم على سرت من الشرق والوصول إلى مقر المجموعات المسلحة ومعاقلها”.

ونفى البيان أنباء حول أي تقدم من قبل المجاميع المسلحة في أي محور من محاور القتال بالعاصمة، وخاصة محور مطار طرابلس الدولي، مؤكدا أن المطار تحت سيطرة الجيش.

ولفت البيان إلى ورود أخبار عن محاولة تجميع المجموعات المسلحة نحو ٣٠ آلية مسلحة من مدينة الزاوي، مفيدا بانسحابهم خوفا من هجوم الجيش على سرت.

وشدد البيان على أن عددا كبيرا من جرحى الجموعات المسلحة من مرتزقة تشادية في مشفى غوط، حيث تم وضع حراسة مشددة عليهم من قبل المسلحين؛ لمنع الدخول إليهم أو تصويرهم.

وفي وقت سابق، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي القضاء على 12 إرهابياً، خلال عملية نوعية ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي المختبئة في جبال الهروج جنوب مدينة الفقهاء.

وحول الأوضاع في طرابلس، قالت الشعبة إن الجيش تمكن من دحر قوات الوفاق وصد هجومها على مطار طرابلس، الخميس الماضي، قائلاً: “إن أكثر من عشرين هجوماً حتى الآن على مطار طرابلس الدولي وفي كل مرة تعود المجاميع المسلحة تجر أذيال الخيبة مخلفة وراءها جثث عناصرها وآلياتها المحترقة”.

ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية.