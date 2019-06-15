اخبار ليبيا الان

دورة تدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة بسبها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اختتمت الدورة التدريبية حول أهمية الدعم النفسي و الاجتماعي والصحة العقلية للعناصر الطبية و الطبية المساعدة بتنظيم شركة الصدارة للاستشارات و التدريب و بإشراف مكتب التنمية و الموارد البشرية و المنظمة الدولية للهجرة  استورت ثلاثة ايام  .

وقالت مديرة مكتب التنمية و الموارد البشرية الدكتورة أم السعد نور الدين  كان المستهدفون في هذه الدورة من مختلف المراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية سبها وعددهم 20 عنصرا من المركز الصحي القرضة و المركز الصحي المنشية و المركز الصحي المهدية و المركز الصحي الثانوية و المركز الصحي حي التحرير وفي القادم سيتم استهداف باقي المراكز .

من جانبه قال مفوض عام شركة الصدارة للاستشارات و التدريب إمحمد السنوسي : هذه الدورة هي الثالثة من نوعها التي تقام بالتعاون معا إدارة الخدمات الصحية سبها و لكن هذه الدورة مميزة عن غيرها فهي ليست متوقفة على سبها فقط بل ستعطى في ثلاث مدن انطلقنا من مدينة سبها و الآن مُتبقٍ لنا مدينتي بنغازي و الكفرة لنستهدف فيها العناصر الطبية.

وأشار السنوسي الى  التجاوب وتلقي العناصر الطبية للمادة العلمية الفعال مما حفزنا ذلك للتخطيط على إقامة برامج توعوية على مستوى المراكز الصحية سبها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك