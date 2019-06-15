دورة تدريبية للعناصر الطبية والطبية المساعدة بسبها

اختتمت الدورة التدريبية حول أهمية الدعم النفسي و الاجتماعي والصحة العقلية للعناصر الطبية و الطبية المساعدة بتنظيم شركة الصدارة للاستشارات و التدريب و بإشراف مكتب التنمية و الموارد البشرية و المنظمة الدولية للهجرة استورت ثلاثة ايام .

وقالت مديرة مكتب التنمية و الموارد البشرية الدكتورة أم السعد نور الدين كان المستهدفون في هذه الدورة من مختلف المراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية سبها وعددهم 20 عنصرا من المركز الصحي القرضة و المركز الصحي المنشية و المركز الصحي المهدية و المركز الصحي الثانوية و المركز الصحي حي التحرير وفي القادم سيتم استهداف باقي المراكز .

من جانبه قال مفوض عام شركة الصدارة للاستشارات و التدريب إمحمد السنوسي : هذه الدورة هي الثالثة من نوعها التي تقام بالتعاون معا إدارة الخدمات الصحية سبها و لكن هذه الدورة مميزة عن غيرها فهي ليست متوقفة على سبها فقط بل ستعطى في ثلاث مدن انطلقنا من مدينة سبها و الآن مُتبقٍ لنا مدينتي بنغازي و الكفرة لنستهدف فيها العناصر الطبية.

وأشار السنوسي الى التجاوب وتلقي العناصر الطبية للمادة العلمية الفعال مما حفزنا ذلك للتخطيط على إقامة برامج توعوية على مستوى المراكز الصحية سبها .

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