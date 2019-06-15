حملة تحصين ضد السحايا والإنفلونزا للحجاج

نُظّمت بمقر مكتب الرعاية الصحية الأولية بمدينة سبها حملة للتحصين ضد مرض السحابة والإنفلونزا ، مخصصة للحجاج على مستوى منطقة الجنوب، استمرت لمدة يومين .

وقال عبد الفتاح السعيدي مشرف مكتب التطعيمات إلى جانب التحصينات ، يتم أخذ عينات دم للحجاج وعرضها على طبيب ، للكشف عليهم ومعاينتهم.

مشيرا الى ان عدد الحجاج المقبلين على التحصينات قليل جداً ، و التحصينات موجودة ومتوفرة ، بالرغم من انتهاء موعد الحملة إلا أننا مستعدون لاستقبالهم ، لأن الحملة على مستوى الجنوب وقد يأتي شخص من مدينة أو منطقة أخرى لهذا نحن مستعدون لتقديم الخدمات اللازمة .

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