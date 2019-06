“قبائل ورفلة”: لا استقرار مع انتشار السلاح

المتوسط:

أفاد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، باستعداده لتحمل المسؤولية الوطنية مع كافة الوطنيين من خلال لجان التواصل بمختلف القبائل والمدن الليبية لإنهاء الأزمة في ليبيا حقنا للدماء.

وأشار المجلس، إلى أنه كان من بين أوائل من طالبوا بضرورة قيام المؤسسة العسكرية واحتكارها للسلاح لصون الوطن ومحاربة الإرهاب وأن تكون الضامن لاختيارات الليييين في الحياة السياسية مؤكدين أنه لا استقرار مع انتشار السلاح.

ولفت المجلس، إلى رفضه للتدخلات الخارجية، محملين المسؤولية في ذلك للساسة في الأجسام السياسية البائسة حسب وصفهم.

