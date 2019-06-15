مؤسسة النفط تبدأ في إمداد شركة لايفكو بالغاز

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط عودة إمدادات الغاز إلى الشركة الليبية النرويجية للأسمدة لايفكو، بعد توصلها لاتفاق مع مساهمي الشركة خلال اجتماع عقد الخميس.

وتوقعت المؤسسة الوطنية للنفط أن يتم اسئناف العمليات بالمصنع قريبا؛ حيث ستتولى تسويق منتجات الأمونيا واليوريا بعد اتفاق المساهمين في الشركة على مجموعة من الإجراءات الضامنة لاستمرار العمليات وحماية وظائف العاملين .

وأضافت المؤسسة أن الاجتماع الذي عقد مع مساهمي الشركة ناقش التحديات الحالية التي تواجهها، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في حماية مصالح وحقوق الدولة الليبية ووظائف ومستخدمي الشركة.

يشار إلى أن الشركة الليبية النرويجية للأسمدة تأسست عام ألفين وتسعة، حيث تمتلك فيها المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار خمسين بالمئة مناصفة بينهما، وخمسين بالمئة لشركة يارا، بحسب المؤسسة.

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