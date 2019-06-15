هولندا تقدم مليون يورو لدعم برنامج الأغذية العالمي في ليبيا

أعلنت هولندا تقديم 1.000.000 يورو لدعم برنامج الأغذية العالمي في ليبيا.

وقال سفير هولندا لدى ليبيا “لارس تومرز”، في تغريدة له بموقع “تويتر””نفتخر بكوننا أول متبرع يساهم بمبلغ1.000.000 يورو لدعم برنامج الأغدية العالمي الخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا لمواصلة العمليات الإنسانية” مبينا أن التواصل الإنساني من أجل مساعدة المحتاجين له أهمية ودور حيوي أثناء الأزمات”.

وكانت الفاو أعلنت في نوفمبر 2018، تخصيص صندوق الأمم المتحدة للطوارئ ربع مليون دولار لمساعدة ليبيا على التصدي للأمراض الحيوانية المعدية للإنسان كما أعلنت المنظمة في أبريل 2017 وكانت منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو” أعلنت في أبريل 2017 أن ليبيا تعتبر من الدول “الجائعة”، حيث ذكر تقرير صادر عن خبرائها أن 400 ألف ليبي يحتاجون إلى مساعدات عاجلة خاصة متساكني مناطق الجنوب والشرق.

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