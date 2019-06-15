المؤسسة الوطنية للنفط تقدم مساعدات وإغاثة لأهالي غات

ساهمت المؤسسة الوطنية للنفط وشركتي مليتة للنفط والغاز وأكاكوس للعمليات النفطية التابعتين لها في القيام بأعمال الإغاثة في مدينة غات وذلك بنقل فرق الطوارئ إلى المدينة لمؤازرة المواطنين المتضررين من الفيضانات المدمرة التي تعرضت لها المدينة في الفترة الأخيرة.

فقد اعلنت المؤسسة ان مكتب التنمية المستدامة بشركة أكاكوس وفر جرافتين لحفر قنوات جديدة بهدف تغيير مسار السيول بعيدا عن المناطق السكنية، فيما قامت شركة مليتة بتجهيز وتوزيع قافلة مساعدات غذائية للسكان المحليين.

كما خصصت المؤسسة الوطنية للنفط مبلغا ماليا لتجهيز قافلة مساعدات ثانية، والتي من المتوقع أن تصل إلى المدينة خلال اليومين القادمين.

وستتضمن القافلة سيارة شفط المياه لتجفيف مياه الفيضانات، بالإضافة إلى مواد أساسية لفائدة المجلس البلدي المحلي وجمعية الهلال الأحمر الليبي، لإنشاء ودعم ما لا يقل عن مخيمين للنازحين يلبي احتياجات ما يقارب عن 450 شخصاً من مدينتي غات وتهالة.

كما تشمل قافلة المساعدات ،تخصيص 4 مولدات كهربائية لتزويد المخيم بالكهرباء بشكل كامل، بالإضافة إلى عدد كبير من الخيم ولوازم المبيت وصناديق اللوازم الصحية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ” إن فيضانات غات تمثل حالة طوارئ وطنية، مؤكدا ان المؤسسة تعمل عن كثب مع المجلس البلدي غات لتقييم الأضرار، حتى تتمكن المؤسسة من المساهمة في جهود إعادة الإعمار لمدينة سكان المدينة.

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