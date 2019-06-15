مكونات سياسية واجتماعية وأمنية بسبها تعلن دعمها للجيش

اعلن المجلس البلدي سبها و مخاتير المحلات واعيان وائمة المساجد ومنظمات المجتمع المدني في مدينة سبها تاييدهم ودعمهم للجيش والشرطة في فرض الامن بمدينة سبها بعد تزايد اعمال الحرابة والسطو المسلح والجريمة المنظمة في الفترةه الماضية.

وياتي الدعم والتخويل لكتيبة 116 بعد تكليفها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة بتامين مدينة سبها ومديرية امن سبها .

واتفق المشاركون في الاجتماع الامني الموسع الذي عقد بمديرية امن سبها بحضور ضباط مديرية امن سبها والاجهزة الامنية وعميد بلدي سبها ومخاتير المحلات ومكتب الاوقاف والشباب السلفي واعيان ووجهاء المكونات الاجتماعية برفع الغطاء الاجتماعي على الخارجين عن القانون ودعم الجيش والشرطة اجتماعيا في محاولة للقضاء على الجريمة وبسط الامن في مدينة سبها.

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