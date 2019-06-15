أعيان سلوق يطالبون بفتح طريق النهر الرابط بين مدينتهم وبنغازي

سلوق-العنوان

طالب أعيان مدينة سلوق وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة ومدير الأمن سلوق قمينس العقيد سعد محمد على العكوكي بفتح طريق النهر الرابط بين مدينتهم وبنغازي.

ويربط الطريق الحيوي سلوق ببنغازي ويمتد لمسافة 50 كيلو متر وأغلق منذ أحداث فبراير 2011 دون سبب واضح.

وخاطب يونس المكي الفاخري، أحد أعيان سلوق، مدير أمن مديرية سلوق قمينس بفتح طريق النهر، بعد أن تصدعت الطريق الموازية وكثرت بها الحوادث المرورية بسبب ضيقها الشديد، لتشكل خطرا على حياة مستخدمي الطريق يوميا.

وأشار المكي إلى أن فتح الطريق أصبح ضروريا ولا سبب الآن لقفله بعد أن تحررت أجزاء واسعة من البلاد من قبضة الميليشيات ودعاة الفوضى والإرهابيين، خاصة وأن الطريق الرئيسي الموازية لها بدأت تتعرض للتلف بسبب كثرة المرور عليها وبسبب الحمولات الزائدة التي تتعارض مع قانون المرور والسلامة.

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