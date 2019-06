تفاصيل اجتماع وزير “عمل الوفاق” مع مدير منظمة العمل العربية

المتوسط:

التقى وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين علي هامش يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في جنيف بمدير منظمة العمل العربية فائز المطيري . وتم التباحث خلال اللقاء حول أهمية زيادة مشاركة التمثيل الليبي في منظمة العمل العربية ومدي استفادة ليبيا من البرامج والمشاريع التي تطرحها المنظمة . وقال ” المطيري ” نقف الي جانب ليبيا في ظل الظروف الحالية وسعيد بالمجهودات المبذولة من قبل حكومة الوفاق لاستمرار مشاركة ليبيا ضمن البرامج الدولية.

