إعلان فاليتا: تصاعد العنف في ليبيا يمثل تهديدا لاستقرار البلد والمنطقة

اعتبر رؤساء دول وحكومات مالطا وقبرص وفرنسا وإيطاليا واليونان والبرتغال واسبانيا أن تصاعد العنف في ليبيا يمثل تهديدا لاستقرارها وللمنطقة، مما يسهم في زيادة خطر الإرهاب، داعية جميع الأطراف للتنفيذ الفوري لوقف شامل لإطلاق النار.

وأكد إعلان فاليتا الصادر عن الحكومة المالطية عقب أعمال القمة السادسة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي على ضرورة الالتزام بالحوار السياسي الذي تسيره الأمم المتحدة، والمبادرات الإقليمية ذات العلاقة، وتعزيز الجهود الجماعية لمواجهة التحديات بالمنطقة.

وطالب إعلان فاليتا من جميع السفن العاملة بالبحر المتوسط باحترام القوانين الدولية السارية وعدم عرقلة جهود خفر السواحل الليبي؛ مشيرا إلى أن دول جنوب المتوسط تواجه ضغوطا مستمرة في ملف الهجرة غير القانونية، رغم التقدم الذي تم إحرازه في هذا الجانب.

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