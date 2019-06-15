أهالي منطقة الوشكة يشتكون غياب الخدمات الصحية

نظمت مجموعة من شباب منطقة الوشكة التابعة لبلدية مصراتة رفقة مدير المركز الصحي وافراد من شرطة نقطة الوشكة وقفة احتجاجية على المآساة التي يمر بها القطاع الصحي بالمنطقة.

حيث تم تحميل مسؤولية اغلاق المركز الصحي لتقصير وزارة الصحة وتقصير البلدية ناحية هذا المركز بعدم توفير دكتور وادوية وتقصير الموظفين في واجبهم الانساني قبل العملي.

وأكدوا شباب المنطقة ان المنظمات الخيرية تدعم في مناطق الجوار فقط وگأن هذه المنطقة تقع خارج هذه الرقعة الجغرافية حسب قولهم وأكد المحتجين بأنهم يأملون بعد هذه الوقفة ان يلتفت إليهم المسؤولين في وزارة الصحة

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