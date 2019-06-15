“المركز الوطني” يتيح للطلبة “إلغاء الامتحانات”

أتاح المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم بحكومة الوفاق لكافة الطلبة إمكانية إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك للتسهيل عليهم جراء الظروف التي تمر بها البلاد وخاصة اشتباكات طرابلس وسيول غات ونقض الكهرباء والوقود، وصعوبة الاتصالات.

وقال المركز في بيان بصفحته في “فيسبوك”، السبت، إن إلغاء الامتحانات سيكون حسب رغبة الطالب على أن تضاعف درجة النصف الدراسي الأول.

وأوضح المركز أن هذا القرار جاء بناء على تعليمات وزير التعليم، ومراعاة لظروف البلاد التي أثرت بشكل مباشر على أوضاع الطلبة وشكلت تحديًا بالغا لهم.

وذكر المركز أن الطالب الذي نزح قبل إجراء الامتحان النصفي للفصل الدراسي الثاني، أو اختبار الفترة الثانية، بمدرسته الأصلية يستوجب على المدرسة التي نزح إليها تمكين الطالب – إذا أراد – من إجراء الامتحان النصفي الثاني، أو اختبار الفترة الثانية لديها.

وبين المركز أن المدرسة إذا كانت أنهت الامتحان النصفي أو اختبار الفترة، للفصل الدراسي الثاني قبل قدوم الطالب النازح إليها فيستوجب على المدرسة تمكين الطالب النازح من إجراء امتحان نصفي بديل أو اختبار فترة بديلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية