اجتمع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، بفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وتناول الاجتماع بحث آخر مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والمالي والأمني، حيث تم التأكيد على تكاتف الجهود لرفع المعاناة عن المواطنين، وبذل الجهود الممكنة لتقديم الخدمات الأساسية لكافة ربوع الوطن، والتعاون لإيجاد حلول للمختنقات التي سببتها الأزمة.

