قامت مقاتلات سلاح الجو الليبي، اليوم السبت، باستهداف مخازن للأسلحة تابعة لقوات حكومة الوفاق بتاجوراء

فيما نُشرت عدة مشاهد مصورة لحظة القصف الذي استهدف آليات عسكرة وتمركزات ومخازن للأسلحة بتاجوراء.

