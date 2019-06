وفد وزاري من المؤقتة في زيارة لغات

المتوسط

تعهد وفد وزاري من الحكومة المؤقتة، زار اليوم السبت بلدية غات، باستمرار وصول الخدمات إلى المنطقة بعد تسيير كافة الأمور التي تسببت السيول في تعطيلها على مدى الأيام الماضية.

وترأس الوفد الذي اطلع على احتياجات أهالي المنطقة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش.

وعقد الوفد اجتماعا مع مختلف مسؤولي البلدية، للاستماع إلى أبرز الاحتياجات للمنطقة والتأكد من وصول كافة المساعدات والإغاثة التي سيرتها الحكومة المؤقتة إلى البلدية فور وقوع الكارثة الطبيعة.

