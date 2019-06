«طاطاناكي» يحذر من فتنة كبرى ويحمل صناع القرار مسؤولية تدهور الأوضاع

خاص- المتوسط

حذر رئيس التجمع الليبي الديمقراطي حسن طاطاناكي، من فتنة قادمة في ليبيا بين القبائل والمدن، محملا المسؤولين في البلاد مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الآن.

وأوضح خلال كلمته في ختام جلسات الملتقى الحواري حول الأزمة الليبية، الذي عقد في القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري، تحت شعار التحديات والرؤى، أن “ما يحدث في ليبيا لم يصل بعد لحد الفتنة الكبرى التي بدأت تظهر ملامحها، مضيفا أن الفتنة التي ستحدث ستكون بين القبائل والمدن الليبية، وقد بدأت فعلا بين الشرق والغرب، بين مصراته والزنتان، ترهونة وطرابلس، وبذلك ستكون الحرب في ليبيا حرب قبلية وحرب بين المدن”.

وأضاف أن الإرهاب موجود في غالبية دول العالم، مشيرا إلى العمليات الإرهابية المتكررة في أوروبا، وتواجد عناصر القاعدة وداعش في دول الجنوب الإفريقي وفي دول شمال إفريقيا الأخرى.

وتابع متسائلا “لماذا لا يحارب المجتمع الدولي الإرهاب في تلك الدول، لماذا لا يحارب الإرهاب من دول المنبع”.

وأكد “تواجد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة جبل الهروج في الجنوب الليبي”.

واتهم طاطاناكي “جميع المسؤولين في ليبيا بأنهم السبب الحقيقي في مستوى الإرهاب الذي وصلت إليه البلاد، لأنه لا يوجد برلمان ولا توجد حكومة”.

وأكد أن أطراف الصراع في ليبيا هم من سمحوا بدخول عناصر داعش والقاعدة وغيرهم، بل أنها هي من استعانت بهم.

وفي معرض حديثه عن دور المجتمع الدولي في ليبيا، قال رئيس التجمع الليبي الديمقراطي، إن “مشكلة ليبيا يجب أن تحل من الليبيين أنفسهم، لأن المجتمع الدولي لم ولن يتركنا نحل أزمتنا كما أنه لم يقم باستعمارنا”.

وتابع موضحا أن “المسؤولين في ليبيا هم من ذهبوا إلى قصور الغرب يتوسلون لهم التدخل في ليبيا، وهم من يسمح لكل الدول بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”.

