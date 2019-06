أكد الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، فوزي أونيس، على إصابة 9 أشخاص بينهم امرأتان وطفل جراء الاشتباكات في منطقة تاجوراء.

وتشهد طرابلس اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي، وقوات حكومة الوفاق، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والذخيرة الحية والطائرات، فيما أعلن الجيش أن المعركة تستهدف القضاء على الإرهاب بالمدينة.

