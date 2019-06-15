الثني يجتمع مع عدد من مديري الأمن بحضور وزير الداخلية

اجتمع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف، اليوم، مع مديري أمن كل من بنغازي واجدابيا وتوكرة والابيار وقمينس سلوق، لمناقشة الوضع الأمني واحتياجات مديريات الأمن، وذلك بحضور كل من مدير الإدارة العامة للتفتيش، ومدير إدارة التدريب بالوزارة.

الاجتماع الذي عقد بمديرية أمن بنغازي أكد خلاله الثني على ضرورة المجاهرة بالأمن والحفاظ على المستوى الأمني الذي يوجد بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المؤقتة.

وفي السياق ذاته أجرى رئيس الحكومة جولة تفقدية شملت كافة إدارات مديرية أمن بنغازي، والغرفة الأمنية المركزية، وفي ختامها سلم عددا من الآليات لمديرية أمن بنغازي.

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