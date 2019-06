المتوسط

أحبطت الأجهزة المصرية اليوم السبت، محاولة 30 شخصا التسلل إلى ليبيا عن طريق السلوم.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنه تم ضبط المتسللين أثناء محاولتهم مغادرة مصر عبر الدروب الصحراوية، مضيفة أن العمل جاري على فحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

The post إحباط محاولة تسلل 30 شخصا إلى ليبيا عبر السلوم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية