وفد من “المؤقتة” يصل غات لتفقد احتياجاتها

وصل إلى بلدية غات اليوم السبت، وفد رفيع من الحكومة المؤقتة يترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، بهدف تفقد المنطقة بعد السيول والفيضانات التي اجتاحتها مؤخرا مسببة أضرارا كبيرة ونزوح عدد من أهاليها.

واستقبل الوفد عند وصوله إلى مطار غات الدولي، عميد بلدية غات وأعضاء البلدية إضافة إلى أعيان وحكماء المنطقة، بحسب بيان للحكومة المؤقتة.

وذكر البيان أن الوفد عقد اجتماعا مع مسؤولي البلدية للاستماع إلى أبرز الاحتياجات للمنطقة والتأكد من وصول كافة المساعدات والإغاثة التي سيرتها الحكومة المؤقتة إلى البلدية، مشيرا إلى أن وفد المؤقتة تعهد بتوالي إيصال الخدمات إلى المنطقة بعد حل كافة المشاكل تسببت بها السيول.

ويضم وفد “المؤقتة” وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ووزير الشؤون الاجتماعية فتحية حامد، ووزير التعليم فوزي بومريز، ووزير الصناعة السنوسي صالح، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية، والناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي، وعددا من المسؤولين.

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