100 ألف ليبي نزحوا من طرابلس وغات

قالت الأمم المتحدة، السبت، إن حوالي 98 ألف ليبي نزحوا من مناطقهم، بينهم 4 آلاف جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة غات، و96 ألفا بسبب الاشتباكات الدائرة منذ أبريل الماضي في ضواحي طرابلس.

وبيّن ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، أن الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، زار غات للوقوف على حجم الأضرار وتحديد المساعدة التي تحتاجها.

وبشأن الأوضاع في طرابلس، أكد دوجاريك وقوع 167 ضحية حتى الآن، من بينهم 42 وفاة، مضيفا أن هذه الأرقام تشمل فقط الحالات التي تم التحقق منها حتى الآن، معتبرا أنها الحد الأدنى للضحايا.

ولفت إلى أن العاملين بالمجال الإنساني يشعرون بقلق عميق على 3700 لاجئ ومهاجر في مراكز الاحتجاز التي تتعرض بالفعل لأعمال قتالية نشطة أو تقع بالقرب منها، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن العديد من مراكز الاحتجاز يفتقر إلى ما يكفي من الغذاء والماء والصرف الصحي للمحتجزين فيها.

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