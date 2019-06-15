“صحة الوفاق” تستنكر القصف في تاجوراء

قال رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، فوزي اونيس، إن القصف الجوي الذي استهدف بلدية تاجوراء، السبت، أسفر عن إصابة 9 مدنيين بينهم إمرأتان وطفل.

وأضاف اونيس في تصريح نشرته “صحة الوفاق”، أن مستشفى القلب تاجوراء تعرض إلى أضرار وتحطمت نوافذه جراء القصف على البلدية.

واستنكر اونيس قصف تاجوراء معتبرا أن تعريض المواطنين المدنيين والمستشفيات للخطر “جريمة أخلاقية تنتهك جميع القوانين والأعراف المحلية والدولية”.

وكانت مصادر أفادت أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني استهدف اليوم مخازن للذخيرة في تاجوراء.

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