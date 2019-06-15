رئيس المؤقتة ووزير الداخلية يجتمعان بمدراء أمن المنطقة الشرقية

العنوان_بنغازي

اجتمع رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، رفقة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، بمديري أمن كل من بنغازي وأجدابيا وتوكرة والأبيار وقمينس سلوق بحضور مدير الإدارة العامة للتفتيش، ومدير إدارة التدريب بالوزارة، وذلك خلال زيارة الثني اليوم لمديرية أمن بنغازي.

وناقش الاجتماع، بحسب بيان للحكومة الموقتة اليوم، الوضع الأمني واحتياجات كل مديرية أمن منها، وأكد الثني ضرورة المجاهرة بالأمن والحفاظ على المستوى الأمني الذي يوجد بالمناطق التي تحت سيطرة الحكومة الموقتة.

كما سلَّم الثني عددًا من الآليات لمديرية أمن بنغازي على هامش الزيارة.

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