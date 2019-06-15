“يد بيد” حملة تطوعية لصيانة الطريق الصحراوي بين إجدابيا وطبرق

العنوان_إجدابيا

أطلق شباب متطوعين من منطقتي البيضان وإجدابيا، حملة بعنوان “يد .. بيد”، تهدف إلى إماطة الأذى عن الطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي طبرق وأجدابيا.

وقال مؤسس الحملة محمد الحرّ الفاخري – في تصريح صحفي إن الحملة جاءت بجهود الخيرين والمتطوعين، وتتمثل في سد الحفر التي تتسبب في أذى مستخدمي الطريق الصحراوي من بوابة طبرق إلى منطقة البيضان، ومنطقة الـ 35 ومنطقة الـ 50.

وأكد محمد الحر الفاخري أن الحملة ستتواصل لتركيب لوحات إرشادية على جانبي الطريق، إلى جانب تنظيف الطريق الصحراوي من الكُثبان الرملية وذلك بعد أن شهدت الطريق المتهالكة عديد الحوادث المرورية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف محمد الحر الفاخري أن حملة “يد .. بيد”، انطلقت عبر نداء من مؤسسي الحملة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بهدف إماطة الأذى ومساعدة مستخدمي الطريق الرابط بين مدينتي طبرق وأجدابيا، وقد لاقت الحملة تشجيع ومبادرة من شباب بلديتي البيضان وأجدابيا.

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