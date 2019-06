استنكر رئيس لجنة الأزمات والطوارئ “فوزي اونيس”، أحداث تاجوراء التي أدت إلى إصابة 9 جرحى من سكان المنطقة المدنيين منهم إمرئتان وطفل.

وقال “اونيس” أن مستشفى القلب تاجوراء تعرض إلى أضرار وتحطم نوافذه جراء القصف على البلدية.

