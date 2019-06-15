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تظاهرة في الوشكة احتجاجا على تدهور الوضع الصحي بالمنطقة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
تظاهر عدد من شباب منطقة الوشكة في مدينة مصراته احتجاجا على تدهور القطاع الصحي في المنطقة.
وحمل المحتجون مسؤولية إغلاق المركز الصحي الوحيد في المنطقة لوزارة الصحة والبلدية، موجهين اتهامات لهما بالتقصير في توفير الأدوية والموظفين والأطباء لتشغيل المركز.
وشارك مدير المركز الصحي وأفراد من شرطة نقطة الوشكة في الوقفة الاحتجاجية، التي طالبوا فيها بتوفير دعم للمنطقة، لافتين إلى أن المنظمات الخيرية توفر إعانات للمناطق المجاورة دون أن تلتفت لحال هذه المنطقة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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