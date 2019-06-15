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السفير الألماني: التعاون الشفاف متعدد الأطراف هو الأنسب لحل أزمة ليبيا

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، اليوم السبت، أن السبيل الأفضل لمعالجة الأزمة في ليبيا هو التعاون الشفاف متعدد الأطراف.
جاء ذلك في تغريدة له على صفحته الشخصية على فيسبوك أوضح فيها “في ليبيا كما هو الحال في أماكن أخرى، من الأفضل معالجة الأزمات المعقدة من خلال تعاون شفاف ومتعدد الأطراف”، مضيفا “لهذا السبب أطلق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أطلق مع أربعة من زملائه الدعوة لدعم مسائل التعددية”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • كما هو فى الاماكن الاخرى يجب موافقة البرلمان على اى حكومة لكى تمارس عملها اما فى ليبيا ونظرا لغياب الشفافية الدولية فتم فرض امعة يدعى السراق بدون رخصة من اليرلمان ليقود سيارة الصخيرات وبنزل اربعة من الركاب ويقود السيارة بسرعة ويكسر الاشارات الحمراء ومع ذلك وضابط المرور غسان سلامة يرفض ايقاف السيارة بعد ان حصل على اكرامية من جماعة السائق المدلل فاين الشفافية انها شفافية سوداء ايها ياجناب السفيه ! الساكت عن الحق شيطان احمق

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