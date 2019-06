السفير الألماني: التعاون الشفاف متعدد الأطراف هو الأنسب لحل أزمة ليبيا

المتوسط

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، اليوم السبت، أن السبيل الأفضل لمعالجة الأزمة في ليبيا هو التعاون الشفاف متعدد الأطراف.

جاء ذلك في تغريدة له على صفحته الشخصية على فيسبوك أوضح فيها “في ليبيا كما هو الحال في أماكن أخرى، من الأفضل معالجة الأزمات المعقدة من خلال تعاون شفاف ومتعدد الأطراف”، مضيفا “لهذا السبب أطلق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أطلق مع أربعة من زملائه الدعوة لدعم مسائل التعددية”.

