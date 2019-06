حملة «إماطة الأذى» على الطريق الرابط بين مدينتي طبرق وأجدابيا

أطلق شباب متطوعين من منطقتي البيضان وأجدابيا، حملة بعنوان “يد .. بيد”، تهدف إلى إماطة الأذى عن الطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي طبرق وأجدابيا.

وقال مؤسس الحملة محمد الحرّ الفاخري، إن الحملة جاءت بجهود الخيرين والمتطوعين، وتتمثل في سد الحفر التي تتسبب في أذى مستخدمي الطريق الصحراوي من بوابة طبرق إلى منطقة البيضان، ومنطقة الـ 35 ومنطقة الـ 50.

وأكد محمد الحر الفاخري أن الحملة ستتواصل لتركيب لوحات إرشادية على جانبي الطريق، إلى جانب تنظيف الطريق الصحراوي من الكُثبان الرملية وذلك بعد أن شهدت الطريق المتهالكة عديد الحوادث المرورية خلال الفترة الأخيرة.

