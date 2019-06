المتوسط

أكد مدير موقع سرت بالجهاز التنفيذي لمشروع النهر الصناعي، اليوم السبت، المهندس رمضان الفليدني، دخول المياه لخزان القرضابية بعملية ضخ تقدر بـ 50 ألف متر مكعب، وذلك بهدف زيادة المخزون المائي والمحافظة عليها في الخزان.

ونقلت بلدية سرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الفليدانى قوله، إن تغذية مدينة سرت يتم عن طريق المضخات في جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بشكل اعتيادي، داعيا الأهالي إلى ضرورة الترشيد في استعمال المياه خاصة في المشاريع الزراعية.

وتأتي هذه التصريحات عقب زيارة تفقديه قام بها عميد البلدية مختار المعداني إلى خزان القرضابية، وحث خلال الزيارة على ضرورة المحافظة على المخزون المائي ووضع آلية توزيع لها، لضمان وجود مخزون احتياطي للمياه بالخزان عند الطوارئ.

واطلع عميد البلدية على صمام دخول المياه للخزان وعملية الضخ الانسيابية في الخزان، الذي يضخ حاليا للمدينة 40 الف متر مكعب يوميا.

The post النهر الصناعي: دخول المياه لخزان القرضابية بضخ يقدر بـ 50 ألف متر مكعب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية