بلدية الساحل.. إصدار كتيب للتعريف بجميع مناطق البلدية

شرع المجلس التسييري ببلدية الساحل، اليوم السبت، في إصدار كتيب لتعريف بجميع مناطق الساحل الجبل الأخضر، من الجانب التاريخي والجغرافي، وأهم المراكز الحيوية والتعداد السكاني بالبلدية.

وقال رئيس المكتب الإعلامي بالبلدية محمود بوعصيدة، إن الكتيب التعريفي سيكون تحت إشراف عميد كلية التاريخ في الجامعة الأسمرية الدكتور سعد الدلال، وبمتابعة رئيس المجلس التسييّري للبلدية السيد يونس عبد الشفيع.

يُشار إلى أن سكان بلدية الساحل يقدر عددهم 70 ألف نسمة تقريبًا، وهي جغرافيا من أكبر البلديات في المنطقة الشرقية، تبلغ مساحتها حوالي 140 كيلومتر طولي، و40 كيلومتر عرضي، كما تزخر البلدية بالتنوع الجغرافي وتمتاز بالشواطئ الساحلية، فضلاً عن المواقع الأثرية والطبيعة الخلابة التي تمتاز بها.

