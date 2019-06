أكد رئيس الاستخبارات السابق في المملكة العربية السعودية الأمير تركي الفيصل في حوار صحفي، أن قطر وتركيا تدعمان مليشيات متشددة في ليبيا منهجها التكفير والتطرف والانحراف عن المذاهب الإسلامية.

وذكر أن قطر كانت تلعب على الطرفين بين الرياض وطهران وأن الأزمة الخليجية جعلت الأمور مكشوفة بحسب تعبيره.

