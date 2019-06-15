تونس تحبط تهريب أشبال إلى ليبيا (صور)

أحبطت السلطات التونسية محاولة تهريب أربعة أشبال نمور بيضاء كانت مخبأة داخل سيارة مواطن ليبي أثناء استعداده للمغادرة في اتجاه بلاده.

وأعلنت الديوانة- جهاز أمني- في المعبر الحدودي برأس جدير، تمكنها ظهر السبت من إحباط محاولة تهريب الأشبال، حيث تم تحرير محضر في الحادثة وحجز الأشبال وإحالتها للجهات المختصة في مدينة مدنين جنوب شرقي البلاد.

وأشارت الديوانة إلى أن المواطن الليبي أفاد بالتحقيقات أنه اقتنى هذه النمور من حديقة بجهة النفيضة دون أن يوضح طريقة اقتنائها والإجراءات المتخذة، دون الحصول على ترخيص المصالح المختصة بوزارة الفلاحة.

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