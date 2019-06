أعلن وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، رفع حالة التأهب على الحدود الليبية والجزائرية تحسباً لهجمات.

وقال الفوراتي في تصريحات صحافية، أن وزارة الداخلية التونسية أعدت خطة مشتركة مع وزارة الدفاع للتصدي للمجموعات المتطرفة التي ما زالت تمثل خطر حقيقي على تونس.

