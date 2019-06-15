وفد من الحكومة المؤقتة يتفقد غات ويؤكد على استمرار إرسال الإغاثة لها

وصل إلى بلدية غات بعد ظهر اليوم وفد من الحكومة المؤقتة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش رفقة عدد من الوزراء.

وقال مكتب إعلام الحكومة المؤقتة أن الزيارة تأتي لتفقد المنطقة بعد السيول التي اجتاحتها خلال المدة الماضية وتسببت في أضرار كبيرة ونزوح للمواطنين.

وعقد وفد الحكومة المؤقتة اجتماعا بمختلف مسؤولي البلدية، للاستماع إلى أبرز احتياجات المنطقة والتأكد من وصول كافة المساعدات والإغاثة التي سيرتها الحكومة إلى البلدية فور وقوع الكارثة الطبيعة.

واضاف مكتب الاعلام أن مسؤولي بلدية غات أشادوا بالاستجابة السريعة من قبل الحكومة المؤقتة تجاه بلدية غات وسكانها رغم بعد المسافة التي تفصل بين مخازن الحكومة والبلدية.

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