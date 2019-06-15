وفد وزاري رفيع من المؤقتة يزور مدينة غات

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وصل إلى بلدية غات بعد ظهر اليوم السبت وفد رفيع للحكومة الليبية المؤقتة يترأسه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، وذلك لتفقد المنطقة بعد السيول التي اجتاحتها خلال المدة الماضية وتسببت في أضرار كبيرة ونزوح للمواطنين.

ويضم وفد الحكومة معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب ومعالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي ، ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، ومعالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ومعالي وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح ورئيس جهاز الامن الداخلي اللواء خليفة حسني والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة السيد حاتم العريبي ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية،، وعدد من المسؤولين.

وعقد وفد الحكومة المؤقتة اجتماعا بمختلف مسؤولي البلدية، للاستماع إلى أبرز الاحتياجات للمنطقة والتأكد من وصول كافة المساعدات والإغاثة التي سيرتها الحكومة المؤقتة إلى البلدية فور وقوع الكارثة الطبيعة.

وأشاد مسؤولي بلدية غات بالاستجابة السريعة من قبل الحكومة المؤقتة تجاه بلدية غات وسكانها رغم بعد المسافة التي تفصل بين مخازن الحكومة والبلدية.

وتعهد وفد الحكومة المؤقتة بتوالي وصول الخدمات إلى هذه المنطقة بعد تسيير كافة الأمور التي تسببت السيول في تعطيلها على مدى الأيام الماضية.

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