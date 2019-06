أعلنت الأمم المتحدة، نزوح أكثر من 4 آلاف شخص جراء السيول التي ضربت مدينة غات منذ أسبوعين، فيما أكدت نزوح 94 ألفًا آخرين بسبب الحرب التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ 4 أبريل الماضي.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الفيضانات الغزيرة جنوب غرب ليبيا تسببت منذ أواخر مايو في نزوح أكثر من أربعة آلاف شخص، وأثرت على أكثر من 20 ألفًا آخرين، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

